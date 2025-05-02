Karaman'da Gizli Kenevir Serasına Polis Baskını: 1 Tutuklama

Kenevir yetiştirilen gizli seraya polis baskını: 1 tutuklama

KARAMAN - Karaman'da çatı katına kurdukları gizli serada iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeltek Mahallesi'nde bulunan 3 katılı bir apartmanda çatı katının gizli seraya çevrilerek kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler kenevir yetiştirilen binanın çatı katına operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alırken, çatı katının gizli seraya çevrilerek kenevir yetiştirildiği belirledi. Yapılan aramalarda; 16.5 kilo esrar, 160 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu imali ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.