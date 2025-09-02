Karaman'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Karaman'da geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1913. Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisin bahçesinde bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tesis çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracının yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında yangın tesis binalarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN