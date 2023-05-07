Karaman'da eski sevgilisinin yeni kız arkadaşını bıçakladı

KARAMAN'da erkek arkadaşının eski sevgilisi Şifanur K.'yi (17) bacağından bıçaklayan aynı yaştaki Çağla S. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şifanur K.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağla S., üzerinde bulunan bıçağı, Şifanur K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Şifanur K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şifanur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.