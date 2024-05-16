Karaman'da elektrikli bisiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Karaman'da geri manevra yapan otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yola savrularak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Şamkapı Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (37) idaresindeki 70 HE 171 plakalı Toyota marka otomobil, sokak içerisinde karşısından gelen başka bir otomobile yol vermek için geri manevra yapmaya başladı. O sırada sokağa giriş yapan A.B.'nin (16) kullandığı elektrikli bisiklet, otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan E.Y. (16) yola savrularak yaralanmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde araçların yoldan kaldırılması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Ters yönden gelen otomobile yol vermek istemiştim

Kaza anını anlatan otomobilin sürücüsü B.A., "Ters yönden gelen bir bayan sürücü vardı. Yol vermek için hafif geri geldim. O esnada elektrikli bisikletin çarpmasıyla yola savrulması bir oldu" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN