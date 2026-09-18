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Karaman’da elektrikli bisiklet kazası: 1 ağır yaralı

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Karaman’da elektrikli bisiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Karaman’da otomobile çarpmamak için kontrolünü kaybederek yol ortasına devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman'da otomobile çarpmamak için kontrolünü kaybederek yol ortasına devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Saim B. (60) idaresindeki elektrikli bisiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Saim B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elektrikli bisikletin otomobile çarpmamak için kontrolünü kaybederek yol ortasına devrildiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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