Karaman'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da gerçekleşen kazada elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman'da elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklet ile M.A. yönetimindeki 42 AHZ 635 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü E.Ö. ile arkasındaki M.Ö. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aile krizi silahlı tehdide dönüştü! Özcan Deniz evinde dehşeti yaşadı

Özcan Deniz'in evine silahlı baskın! Dehşeti yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.