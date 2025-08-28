Karaman'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklet ile M.A. yönetimindeki 42 AHZ 635 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü E.Ö. ile arkasındaki M.Ö. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN