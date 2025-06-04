Karaman'da Elektrikli Bisiklet ile Kepçe Çarpıştı: 1 Kız Çocuğu Yaralandı

Karaman'da Elektrikli Bisiklet ile Kepçe Çarpıştı: 1 Kız Çocuğu Yaralandı
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Karaman'da elektrikli bisiklet kullanan bir kız çocuğu, bir kepçe ile çarpıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karaman'da elektrikli bisikletle kepçe çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kepçeyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ö. isimli kız çocuğunun kullandığı elektrikli bisiklet, S.E. idaresindeki kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralanırken, arkadaşı başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kız çocuğu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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