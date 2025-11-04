Karaman'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Karaman'da elektrik direğinde akıma kapılan elektrik firması çalışanı genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (MEDAŞ) alt yüklenici firması çalışanı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan, mesai saati sonrası bir tanıdığının evine elektrik hattı çekmek için elektrik direğine çıktı. Ercan, direk üzerinde bir anda akıma kapıldı. Gencin akıma kapıldığını fark eden yakınındakiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Yusuf Samet Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN