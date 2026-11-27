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Karaman'da komşular arasında dedikodu yüzünden çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı.

Olay, Kırbağı Mahallesi 753. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dedikodu meselesi yüzünden komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında A.Y., komşusu B.K. (24) isimli kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli A.Y. ise ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı