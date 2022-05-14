Karaman'da çıkan yangında 4 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu - Haberler

SARIVELİLER, KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 4 kişilik ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Dumlugöze köyünde H.Ç.'ye ait evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evden dumanların yükseldiğini gören komşuları hemen itfaiyeden yardım istedi. Alevlerin sardığı evi söndürmek için köy halkı seferber olurken; yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında içindeki eşyalarla birlikte ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Evi yanarak kül olan H.Ç.'nin il dışında çalıştığı, anne H.Ç.'nin de bir çocuğunu okula gönderip, diğer çocuğunun hastane kontrolleri için ilçeye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, Dumlugöze Köyü Muhtarı Mehmet Akkol, sosyal medya aracılığı ile evleri ve bütün eşyaları yanarak kullanılamaz hale gelen aile için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yardım etmek isteyen vatandaşların Sarıveliler Kaymakamlığı veya Dumlugöze Muhtarlığıyla iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa