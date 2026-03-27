Karaman'da bisikletten düşen çocuk yaralandı

Karaman'da bisikletiyle giderken bir anda dengesini kaybederek kaldırım üzerine düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki M.Ç., isimli çocuk kullandığı bisiklette cadde üzerinde giderken bir anda dengesini kaybederek kaldırıma devrildi. Düştüğü yerden kalkamayan çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bisikleti sürerken dengesini kaybederek bisikletin devrilmesi görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

