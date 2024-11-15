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Karaman'da bir kişi yatağında ölü bulundu

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Karaman'da bir kişi yatağında ölü bulundu Karaman'da 45 yaşındaki bir adam birlikte yaşadığı annesi tarafından yatağında ölmüş olarak bulundu.

Karaman'da bir kişi yatağında ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da 45 yaşındaki bir adam birlikte yaşadığı annesi tarafından yatağında ölmüş olarak bulundu.

Olay, Pirireis Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte aynı evde yaşadığı öğrenilen Arif Doğancı gece oturma odasında uykuya daldı. Sabahleyin oğlunu uyandıramayan anne 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Arif Doğancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Doğancı'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şeker hastası olduğu öğrenilen Arif Doğancı'nın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'da bir kişi yatağında ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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