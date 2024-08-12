Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın bitişikteki diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın işyerinin bitişiğindeki diğer dükkanlara sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. İş yerinde yangından dolayı hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN