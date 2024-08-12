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Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Karaman'da Tahsin Ünal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın bitişikteki diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın işyerinin bitişiğindeki diğer dükkanlara sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. İş yerinde yangından dolayı hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tahsin Ünal İtfaiye karaman 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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