Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alişahane Mahallesi 170. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu ileri sürülen H.K. (19) ile S.D. (15) ve A.B.C. (18) sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliler S.D. ve A.B.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı