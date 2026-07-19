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Karaman'da balkondan düşen şahıs yaralandı

Karaman'da balkondan düşen şahıs yaralandı
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Karaman'da 42 yaşındaki Ö.A.A., ikinci kattaki balkondan dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken vücudunda kırıklar tespit edildi.

Karaman'da ikinci katın balkonundan düşen 42 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Rauf Denktaş Mahallesi 216. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.A.A. (42) hava almak için çıktığı balkonda biranda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı.

Öte yandan, Ö.A.A.'nın Hatay'dan Karaman'a rahatsızlanan babası için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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