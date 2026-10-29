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Karaman'da balkonda fenalaşan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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Karaman'da balkonda fenalaşan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Karaman Siyahser Mahallesi'nde 65 yaşındaki adam, evinin balkonunda fenalaşarak yığıldı; durumu güvenlik kamerasından gören oğlu 112'ye bildirdi. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi hastane morguna kaldırıldı; kalp krizi ihtimali değerlendiriliyor.

Karaman'da evinin balkonunda oğlu tarafından hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Siyahser Mahallesi 884. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kahveci (65), hava almak için çıktığı balkonda biranda fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Güvenlik kamerasından babasının balkonda hareketsiz halde yattığını gören oğlu, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, eve gitti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kahveci'nin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Kahveci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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