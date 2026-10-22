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Karaman'da babasını ambulansa teslim eden sürücü kamyonetiyle domuza çarpıp yaralandı

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Karaman'da babasını ambulansa teslim eden sürücü kamyonetiyle domuza çarpıp yaralandı Haber Videosunu İzle
Karaman'da babasını ambulansa teslim eden sürücü kamyonetiyle domuza çarpıp yaralandı
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Karaman'da rahatsızlanan babasını ambulansa teslim eden sürücü, Dinek köyü yakınlarında kamyonetiyle domuza çarparak yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Karaman'da rahatsızlanan babasını ambulansa teslim ettikten sonra hastaneye gitmek üzere yola devam eden sürücü, kamyonetiyle domuza çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan babasını hastaneye götürmek üzere 42 EJA 24 plakalı kamyonetiyle yola çıkan İ.S., yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine babasını teslim etti. Babasının bulunduğu ambulansın ardından kamyonetiyle hastaneye doğru ilerleyen İ.S., aniden yola çıkan domuza çarptı. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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