Karaman'da 2 bin 721 adet sentetik hap ele geçirildi: 4 tutuklama

Karaman'da polisin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda 2 bin 721 adet sentetik hap ve silahlar ele geçirilirken, aranan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 727 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 7 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 24 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 20 kişiye para cezası uygulandı. 40 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tabanca, 8 adet kesici-delici alet, 2 bin 721 adet sentetik hap, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 90 litre etil alkol, 88 gram metamfetamin,15 gram bonzai, 4 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN