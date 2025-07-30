Karaman'da Araç Ağaçla Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Karaman'da Araç Ağaçla Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak ağaca çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Karaman'da kontrolden çıkarak orta refüj üzerinden ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjü aşarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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