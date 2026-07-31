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Karaman’da ambulansın karıştığı kaza ucuz atlatıldı

Karaman’da ambulansın karıştığı kaza ucuz atlatıldı
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Karaman’da vakaya giden ambulansla cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Karaman'da vakaya giden ambulansla cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1823. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 ABZ 283 plakalı ambulans ile M.G. yönetimindeki 34 GAE 318 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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