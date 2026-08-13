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Karaman'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Yaralandı

Karaman'da Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Yaralandı
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Karaman'da bir otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ceylan hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Otomobil sürücüsünün 2,32 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karaman'da otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü baba hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol testinde 2,32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Han K. (27) idaresindeki 70 ACD 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Halil İbrahim Ceylan'ın kullandığı 70 ACB 563 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ceylan ile motosiklette bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.C. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan baba Halil İbrahim Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 yaşındaki oğlunun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 2,32 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Cengiz Han K., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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