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Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Karaman’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Karaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çeltek Mahallesi Cezaevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile H.O. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.O., tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.K., sağ bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.O.'nun yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı alanda boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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