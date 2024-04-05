Karaman'da Ahşap Evde Yangın: Ev ve Marangozhane Kullanılamaz Hale Geldi

Karaman'da alt katı marangozhane olan ahşap evde yangın çıktı. Güçlükle söndürülen yangında ev ve marangozhane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.'ye ait olduğu öğrenilen evde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangını erken fark eden ev sahibi Ahmet S. ve eşi pencereden son anda dışarıya çıkarak canlarını kurtarırken, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk olarak Bucakışla köyünden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arozöz ile müdahale etti. Karaman'dan gelen itfaiye ekibinin de yangın söndürme çalışmalarına katılması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimal üzerinde durulurken, ev ve marangozhane tamamen yanarak kül oldu.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ile birlikte köye gitti. Yanan evde incelemelerde bulunan Sarıibrahim, itfaiyeden yangının çıkışı ile ilgili bilgiler alırken, ev sahibi Ahmet S'ye de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARAMAN