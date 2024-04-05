Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Karaman'da Ahşap Evde Yangın: Ev ve Marangozhane Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da alt katı marangozhane olan ahşap evde yangın çıktı. Güçlükle söndürülen yangında ev ve marangozhane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.'ye ait olduğu öğrenilen evde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangını erken fark eden ev sahibi Ahmet S. ve eşi pencereden son anda dışarıya çıkarak canlarını kurtarırken, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk olarak Bucakışla köyünden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arozöz ile müdahale etti. Karaman'dan gelen itfaiye ekibinin de yangın söndürme çalışmalarına katılması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimal üzerinde durulurken, ev ve marangozhane tamamen yanarak kül oldu.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ile birlikte köye gitti. Yanan evde incelemelerde bulunan Sarıibrahim, itfaiyeden yangının çıkışı ile ilgili bilgiler alırken, ev sahibi Ahmet S'ye de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman İtfaiye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title