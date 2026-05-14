Karaman'da yaşlı adamın yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Karaman'da kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu altında kalan 96 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaşanan kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi 65. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fatura ödemesi yaptıktan sonra üç tekerlekli elektrikli bisikletine binerek hareket eden Mehmet Emin G. (96), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Devrilen bisikletin altında kalan yaşlı adamı gören çevredeki bir genç, hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın üç tekerlekli elektrikli bisikleti binerek ilerlediği sırada devrildiği ve çevredeki bir gencin yardıma koştuğu görülüyor.

Yaşlı adamın yardımına koşan Emirhan Kabak, kazayı anlatarak, "Araç buradan gelirken devrildi. Yaşlı amca 'Yardım edin' diye bağırdı. Hemen motoru kaldırdım ve ambulansı aradım" dedi. - KARAMAN

