Haberler

Karaman'da yaşlı adamın yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Karaman'da yaşlı adamın yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 96 yaşındaki Mehmet Emin G., kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredeki bir genç, yaralı adamın yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Karaman'da kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu altında kalan 96 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaşanan kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi 65. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fatura ödemesi yaptıktan sonra üç tekerlekli elektrikli bisikletine binerek hareket eden Mehmet Emin G. (96), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Devrilen bisikletin altında kalan yaşlı adamı gören çevredeki bir genç, hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın üç tekerlekli elektrikli bisikleti binerek ilerlediği sırada devrildiği ve çevredeki bir gencin yardıma koştuğu görülüyor.

Yaşlı adamın yardımına koşan Emirhan Kabak, kazayı anlatarak, "Araç buradan gelirken devrildi. Yaşlı amca 'Yardım edin' diye bağırdı. Hemen motoru kaldırdım ve ambulansı aradım" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

Ambulansta akılalmaz olay! İhmal ölüm getirdi
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Galatasaray'dan Lemina için karar

Ve beklenen oldu!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı