Karaman'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Halil Çalık'ın (80) evine gelen yakınları yaşlı adamı yere düşmüş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Vadesiyle hayatını kaybettiği belirlenen Çalık'ın cansız bedeni daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARAMAN