Karaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Sümer Mahallesi 1311. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Ramazan Bozkurt'a ulaşamayan yakınları durumu kontrol etmek üzere evine gitti. Eve giren yakınları, Bozkurt'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ramazan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Bozkurt'un cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı