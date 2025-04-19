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Karaman'da 48 Yaşındaki Adam Banyoda Ölü Bulundu

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Karaman'da 48 yaşındaki Berat Akın, evinin banyosunda ailesi tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da 48 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da 48 yaşındaki bir adam evinin banyosunda ailesi tarafından ölmüş halde bulundu.

Olay, Çeltek Mahallesi 497. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, banyoya girdikten sonra çıkmayan Berat Akın'ın durumundan endişelenen ailesi kapıyı açarak içeri girdiğinde şahsı yerde hareketsiz halde gördü. Ailesinin 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler evin çevresinde güvenlik önlemi alırken ölen adamın beslediği kediler ise pencerede beklerken görüntülendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Berat Akın'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Berat Akın'ın tatlıcı esnafı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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