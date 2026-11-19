Karaman'da çalıştığı inşaatta beton zemine düşen kalıp ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Urgan Mahallesi'ndeki kooperatif inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Habip Kopçal (61), çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır yaralandı. İş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kopçal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı