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Karaman'da 39 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da 39 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Karaman'da yalnız yaşayan 39 yaşındaki Fatih Kaya, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da 39 yaşındaki adam, arkadaşı tarafından evinde ölmüş halde bulundu.

Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Kaya'dan (39) haber alamayan arkadaşı evine gitti. Eve giren arkadaşı Kaya'yı yerde hareketsiz yatar vaziyette görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik ölmedi aldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Fatih Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Kaya'nın kamyon şoförü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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