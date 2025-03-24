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Karaman'da 23 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

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Karaman'ın Fenari Mahallesi'nde 23 yaşındaki Emre Sarı'nın kaldığı dairede ölü bulunduğu bildirildi. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman'da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apart dairede tek başına kaldığı öğrenilen 23 yaşındaki Emre Sarı'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingirci yardımıyla dairenin kapısı açılarak içeriye giren sağlık ve polis ekipleri Emre Sarı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Emre Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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