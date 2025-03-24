Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

Ünlü kahve zincirinin ismini verip boykot çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Karaman'da 23 Yaşındaki Genç Apartında Ölü Bulundu

Karaman'da 23 Yaşındaki Genç Apartında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Emre Sarı, kaldığı apart dairede ölü bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Karaman'da kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak'ta bulunan 3 katlı apart binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apart dairede yalnız kaldığı öğrenilen Emre Sarı'dan (23) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren sağlık ve polis ekipleri, genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title