Karaman'da 15 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Karaman'da 15 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
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Karaman Külhan Mahallesi'nde yolda yürüyen 15 yaşındaki Ö.E., yanına gelen M.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Karaman'da 15 yaşındaki çocuk yolda yürürken bıçaklandı

KARAMAN - Karaman'da bacağından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ö.E. yolda yürüdüğü sırada yanına gelen M.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Ö.E., kanlar içinde yere yığılırken, M.E. ise olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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