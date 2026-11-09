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Karaman'da 1-8 Kasım 2026 denetimlerinde 14 aranan kişi yakalandı, 8 kişi tutuklandı

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Karaman'da 1-8 Kasım 2026 denetimlerinde 14 aranan kişi yakalandı, 8 kişi tutuklandı
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Karaman'da polisin 1-8 Kasım 2026 tarihleri arasında yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2 bin 857 kişinin GBT sorgusu yapıldı; 115 araç trafikten men edildi.

Karaman'da polis ekiplerince 1-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-8 Kasım 2026 tarihleri arasında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 14 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 54, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 49, alkollü araç kullanan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 115 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 84 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1 kesici-delici alet, 23 gram uyuşturucu madde, 24 uyuşturucu hap, 2 bin 100 cinsel içerikli ürün, 29 elektronik sigara ve 8 gümrük kaçağı termos ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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