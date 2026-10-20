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Karaman Bostanözü'nde zeytin işçilerini taşıyan patpat devrildi, 8 kişi yaralandı

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Karaman Bostanözü'nde zeytin işçilerini taşıyan patpat devrildi, 8 kişi yaralandı
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Karaman'ın merkezine bağlı Bostanözü köyünde zeytin işçilerini taşıyan patpat motoru devrildi. Kazada sürücü ile kasada bulunan 7 işçi olmak üzere 8 kişi yaralanırken, yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da zeytin işçilerini taşıyan patpat motorunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Bostanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin toplayan işçileri bir araziden başka bir araziye götüren M.E. yönetimindeki patpat motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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