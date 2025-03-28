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Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

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Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu, 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırkenyakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. tutuklandı. Öte yandan turist kadın dolandırıldığını Çin'deki bankası sayesinde öğrendi.

İstanbul'a gelen Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi. Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu.

KARTINI ZORLA ALIP 7 KEZ TOPLAM 58 BİN LİRA PARA ÇEKTİ

Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şoförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

ÇİN'DEKİ BANKASI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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