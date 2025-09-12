Haberler

Karakoçan'da Aile İçi Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Karakoçan'da Aile İçi Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 80 yaşındaki kayınbaba, damadı tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aile içerisinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 80 yaşındaki adam, damadı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Karakoçan Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle sorun yaşayan bir kadın babasının evine gitti. Eşini almak için kayınbabasının evine gelen damat ile kayınbaba arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada damat, 80 yaşındaki kayınbabası S.B.'yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.