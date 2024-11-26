Karagöl Yaylası'nda Karda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'na gezmeye gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gezi için geldikleri Karagöl Yaylası'nda karda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.
Şehir dışından Karagöl Yaylası'na gezmeye gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Vatandaşların koordinatları doğrultusunda bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirlerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA