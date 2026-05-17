Ereğli'de motosiklet denetimi: Trafik ekipleri göz açtırmadı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı. Ehliyet, ruhsat ve kask kontrollerinin yanı sıra kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Havaların ısınmasıyla denetimlerin artacağı belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri tek tek kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda sürücülerin ehliyet, ruhsat, kask ve evrak kontrolleri yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin dikkatli çalışması gözlerden kaçmadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının artış göstermesi üzerine denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenilirken, yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte motosiklet kullanımındaki artış nedeniyle ilçe genelinde uygulama ve denetimlerin artarak devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
