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Motosikletlinin çarptığı çocuk yaralandı

Motosikletlinin çarptığı çocuk yaralandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde babaannesinin elini bırakarak yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa kurye motosikleti çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. idaresindeki 67 AEG 450 plakalı kurye motosikleti, babaannesinin elini bırakarak aniden yola çıkan 10 yaşındaki Ö.A.D.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yol kenarına alınan yaralı küçük çocuk ile yanındaki kız kardeşi, çevredeki vatandaşlar sakinleştirilmeye çalıştı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, polis ekiplerinin kontrollü geçiş sağlamasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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