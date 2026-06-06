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Karadeniz'de saldırıya uğrayan balıkçıları kurtaran tekne İnebolu Limanı'na çekildi

Karadeniz'de saldırıya uğrayan balıkçıları kurtaran tekne İnebolu Limanı'na çekildi
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Kırım açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı 'Duru 67' balıkçı teknesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kurtarılarak İnebolu'ya getirildi.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı balıkçı teknesinde yaralanan balıkçıları kurtararak tahliye eden "Burak Kaya" isimli tekne, İnebolu Limanına çekildi. Teknedeki 5 mürettebatın ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında dün saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesinde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisiyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirilen yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise morga götürüldü. Tedavi altına alınan Serkan Ü. (44), Mehmet Ö. (52), Ferdi S. (29) ve Ahmet Ö.'nün (41) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet Ö.'nün hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

"Duru 67" isimli teknedeki vatandaşların tahliye edildiği "Burak Kaya" isimli tekne ise İnebolu Limanına çekildi. Teknedeki 5 mürettebat, ifade işlemleri için Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden iki çocuk babası Cüneyt Varlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Varlık'ın cenazesinin yarın Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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