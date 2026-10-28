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Karadeniz'de Liberya bandıralı konteyner gemisi 3 deniz dronuyla vuruldu

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Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, Liberya bandıralı Yunanistan'a ait konteyner gemisinin Karadeniz'de 3 deniz dronuyla vurulduğunu açıkladı. Şabla'nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda vurulan geminin mürettebatı tahliye edilirken, gemiye yardım için tanker gönderildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Karadeniz kıyısı açıklarında Liberya bandıralı bir konteyner gemisinin üç deniz dronuyla hedef alındığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında dört yılı aşkın süredir devam eden savaşın Karadeniz'deki deniz trafiğine etkisi sürüyor. Bölgede ticari gemileri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Liberya bayrağı taşıyan ve Yunanistan'a ait olan konteyner gemisine Karadeniz kıyısı açıklarında saldırı düzenlendiğini belirtti. Stoyanov, bölgesel güvenlik toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir konteyner gemisi, Şabla'nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 deniz dronuyla vuruldu" dedi.

Olay hakkında bilgi sahibi bir deniz güvenliği kaynağı, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Romanya'nın Köstence şehrine gitmekte olan geminin mürettebatının tahliye edildiğini belirtti. Bulgaristan Ulusal Radyosu ise hasar gören gemiye yardım etmek üzere bir tankerin gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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