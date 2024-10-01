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Karadeniz'de Kötü Hava Şartları 22 Metrelik Tekneyi Karaya Oturttu

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Şile açıklarında motor arızası yaşayan 22 metrelik 'Kıyıcı Kardeşler' teknesi, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mürettebatın sağlık durumu iyi, kurtarma çalışmalarının hava koşullarına göre yapılacağı belirtildi.

Karadeniz'de kötü hava şartları, 22 metrelik tekne karaya oturttu

KOCAELİ - Şile açıklarında motor arızası yaşayan 22 metrelik tekne, kötü hava şartları sebebiyle sürüklenerek Seyrek mevkiinde karaya oturdu.

Şile açıklarında motor arızası sonucu sürüklenmeye başlayan 'Kıyıcı Kardeşler'e ait 22 metrelik tekne, Kandıra Seyrek mevkiinde kayalıklara çarparak karaya oturdu. Tekne mürettebatının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelen bilgi aldı.

Teknenin hava şartlarının müsait olduğu vakit kurtarılacağı öğrenildi.

Karadeniz'de Kötü Hava Şartları 22 Metrelik Tekneyi Karaya Oturttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ - 3.Sayfa

Hava Durumu Karadeniz Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza Şile

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