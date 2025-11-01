Karaçulha'da Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Eren Sever Hayatını Kaybetti

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 21 yaşındaki Eren Sever yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 48 AOE 824 plakalı motosikletiyle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Eren Sever, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Sever'in cenazesinin, memleketi Aydın'ın Söke ilçesi Atburgazı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA