Pakistan'da petrol tankeri minibüsün üzerine devrildi: 13 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde petrol tankerinin minibüsün üzerine devrilmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki M-9 Otoyolu'nda seyir halindeki petrol tankeri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir minibüsün üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Devrilmenin etkisiyle yolda önce petrol sızıntısı, daha sonra arkadan gelen araçların da çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, ters yönden gelen bir aracın tanker sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine neden olduğu, ancak kazanın kesin sebebinin detaylı soruşturmanın ardından belirleneceği aktarıldı. - KARAÇİ