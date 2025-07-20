Karacasu'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Karacasu'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası kesinleşen F.T., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan aranan F.T. (39) isimli şahıs, Yenice Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.T. cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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