Karacabey'deki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 30 araç ve iş makineleri ile 1 helikopter katıldı. Alevlerin yayılması engellenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yol kenarındaki otlukta çıkan ve ormana sıçrayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 30 araç ve iş makineleri ile 1 helikopter katıldı. Alevlerin daha geniş alana yayılması iş makineleri ile engellenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),