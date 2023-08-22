Karacabey'deki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
3. Sayfa Haberleri
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 30 araç ve iş makineleri ile 1 helikopter katıldı. Alevlerin yayılması engellenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yol kenarındaki otlukta çıkan ve ormana sıçrayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 30 araç ve iş makineleri ile 1 helikopter katıldı. Alevlerin daha geniş alana yayılması iş makineleri ile engellenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - 3. Sayfa