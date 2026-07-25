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Karacabey’de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Karacabey’de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok işyerini su basarken, zaman zaman yolların da adeta göle döndüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne 'Sarı Kod' uyarısı sonrası Bursa'da yollar göle döndü. Bir anda başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey ilçesinde bazı işyerlerini su basarken, yollar ise adeta göle döndü. O anlar saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Karacabey girişi endüstri meslek lisesi önündeki cadde sağanak yağmur sebebiyle göle dönerken araçlar geçişleri sırasında zorlandı. Cumartesi pazarının kurulduğu alanda da yağmur suları kaldırımlara kadar ulaşınca pazarcılar zor anlar yaşadı.

Karacabey otogarındaki taksi durağına da sel suları doldu sandalye ve masalar sel suları altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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