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Karacabey'de orman yangını korkuttu

Karacabey'de orman yangını korkuttu
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde Canbalı Köprüsü’nün altındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbalı Köprüsü'nün altındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Canbalı Köprüsü altında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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