Bursa'da eski astsubay denizde ölü bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 ay önce astsubaylık görevinden ayrılan ve gece evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç, denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Canbalı Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Tosun (26), dün gece saatlerinde babasından arabanın anahtarını alarak evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Başkanlığı ekipleri ve jandarma personeli katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Park civarında yaptıkları aramada Tosun'u denizde ölü olarak buldu.

Fatih Tosun'un Van'da astsubay olarak görev yaparken görevinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

