İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, özellikle Mordoğan kıyılarını olumsuz etkileyerek bazı teknelerin batmasına neden oldu.
- İzmir'in Karaburun ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.
- Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bazı teknelerin batmasına neden oldu.
- Bölgede fırtınanın etkisi sürmektedir.
İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bulunan bazı teknelerin batmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşattı.
FIRTINA VURDU, TEKNELER BATTI
Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi. Oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan bazı tekneler su alarak battı. Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.