İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bulunan bazı teknelerin batmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşattı.

FIRTINA VURDU, TEKNELER BATTI

Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi. Oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan bazı tekneler su alarak battı. Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.